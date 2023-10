OFFICIEEL: Topteam kondigt Primoz Roglic aan als nieuwste aanwinst

Zoals verwacht heeft BORA-hansgrohe de strijd om Primoz Roglic gewonnen. Dat heeft ploegmanager Ralph Denk bevestigd.

Primoz Roglic kondigde vorige zaterdag aan dat hij pas na de Ronde van Lombardije zou spreken over zijn toekomst, maar bij BORA-hansgrohe konden ze niet langer wachten.

Het Duitse team bevestigde zonet de komst van de Sloveen. Roglic had nog een contract tot eind 2025 bij Jumbo-Visma, maar wilde toch vertrekken. Roglic heeft nu dus bij BORA-hansgrohe getekend, voor hoelang is niet bekendgemaakt.

De ambitie van Roglic en BORA-hansgrohe is duidelijk: ze willen samen de Tour winnen. Roglic verloor in 2020 op het laatste moment van Tadej Pogacar, in 2021 en 2022 moest hij opgeven na een valpartij.

Bij Jumbo-Visma was dat door de aanwezigheid van tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard onmogelijk geworden. Roglic trok dit jaar naar de Giro en de Vuelta en werd in Italië ook eindwinnaar. Maar in de Vuelta moest hij zijn ploegmaats Kuss en Vingegaard voor zich dulden, wellicht de druppel om te vertrekken.