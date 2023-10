Primoz Roglic deelt kleine sneer uit aan Jumbo-Visma na transfer naar BORA-hansgrohe

Primoz Roglic rijdt vanaf 2024 voor het Duitse BORA-hansgrohe. De Sloveen verlaat zo na acht jaar Jumbo-Visma.

Primoz Roglic bevestigde voor de Giro dell'Emilia dat in 2024 niet meer voor Jumbo-Visma zou rijden. Voor welke ploeg hij dat wel zou doen, wilde Roglic pas na de Ronde van Lombardije zeggen. Maar BORA-hansgrohe kondigde nu toch de komst van de Sloveen aan.

Bij de Duitse ploeg krijgt Roglic allicht weer alleen het kopmanschap, terwijl hij dat bij Jumbo-Visma moest delen met Jonas Vingegaard. In de Vuelta ontpopte ook Sepp Kuss zich plots tot klassementsrenner, waardoor Roglic genoegen moest nemen met plaats drie.

Niet meer gelukkig bij Jumbo-Visma

"De doorslaggevende factor was dat het team zeer gemotiveerd is om met mij samen te werken en dat we dezelfde ideeën hebben", zegt Roglic over zijn transfer. Toch een kleine sneer naar Jumbo-Visma, waar Roglic het bijvoorbeeld niet helemaal eens was om Sepp Kuss de eindzege te gunnen.

"Uit de interviews van Primoz bleek dat hij niet echt gelukkig meer was", zegt manager Ralph Denk van BORA-hansgrohe. De Duitsers legden contact met Roglic en kwamen er samen snel uit voor de transfer.