Remco Evenepoel onthult hoe hij omgaat met geruchten over fusie met Jumbo-Visma

Remco Evenepoel wil zich concentreren op de Ronde van Lombardije van komende zaterdag, maar ook bij hem speelt de mogelijke fusie met Jumbo-Visma. Al valt het qua druk nog wel mee, vindt hij.

Net als heel wat van zijn ploegmaats leeft Remco Evenepoel momenteel in onzekerheid door de mogelijke fusie met Jumbo-Visma. Waar zijn toekomst ligt, weet hij momenteel nog niet zeker.

Evenepoel heeft als een van de grote supersterren altijd een plaatsje in een ploeg, waar dat ook zal zijn. Voor zijn ploegmaats is het een andere situatie, zij hebben nog heel wat onzekerheid over hun toekomst en bij welke ploeg dat zal zijn.

"Er heerst een wat rare, beetje warrige sfeer", zegt Evenepoel bij HLN. "Zelf heb ik al wel wat meegemaakt in mijn carrière. Ik weet wat het is om onder druk te moeten presteren. Andere jongens hebben die druk nog niet zo gevoeld, zij hebben er meer moeite mee."

Volgens Evenepoel moet de ploeg dan ook zijn best blijven doen, te beginnen met zaterdag in de Ronde van Lombardije. "Meer kunnen we niet doen."