Soudal Quick-Step blijft maar wachten op nieuws over fusie: "Dat is het grootste probleem nu"

Soudal Quick-Step blijft in onzekerheid leven over wat de toekomst van de ploeg betreft. Ze hopen snel op duidelijkheid.

Bij Soudal Quick-Step zouden ze liefst zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over wat de toekomst voor hen brengt. Want de renners en het personeel van de ploeg moeten nu alles via de media vernemen en weten zelf niets meer.

"We worden van de ene emotie in de andere gegooid", zegt teamdokter Steven Bex bij Het Nieuwsblad. "Ik probeer een luisterend oor te bieden aan de renners." Maar Bex geeft toe dat hij de laatste dagen vooral oplapwerk heeft moeten doen.

Samen verder

"Het grootste probleem is de onzekerheid", stelt Bex. "Als we zekerheid hadden, goed of slecht, dan konden we verder." Onder meer Van Wilder en Vervaeke spraken al hun ongenoegen uit over de gang van zaken.

"Ilan (Van Wilder, nvdr) heeft na zijn zege in Tre Valli Varesine perfect verwoord wat iedereen in deze groep voelt. Dit doet gewoon pijn want we willen samen verder", stelt Bex nog.