Wout van Aert reageert op waarschuwing van Alejandro Valverde voor WK gravel

Het wegseizoen zit erop voor Wout van Aert, zondag staat er enkel nog het WK gravel in het Italiaanse Veneto op het programma. En dat doet hij niet zonder ambitie.

Voor Wout van Aert wordt het zondag pas zijn tweede gravelwedstrijd. Eind augustus won Van Aert nog de Houffa Gravel in Houffalize en kwalificeerde hij zich rechtstreeks voor het WK in het Italiaanse Veneto. En daar is hij een van de topfavorieten.

"Maar het is moeilijk om in te schatten hoe goed de concurrentie nu is", blijft Van Aert wel voorzichtig. Onder meer de Belgen Quinten Hermans, Florian Vermeersch en Gianni Vermeersch staan aan de start. Verder ook Matej Mohoric, Connor Swift en Daniel Oss.

"Er staan een hoop goede WorldTour-renners aan de start. En de echte specialisten die heel het seizoen de races hebben gereden zijn er natuurlijk ook. Ik heb maar een gravelrace dit seizoen gedaan", stelt Van Aert.

Valverde

Hij beschouwt zich dan ook niet tot een van de favorieten voor de wereldtitel. "Ik zag dat Alejandro Valverde zichzelf al een beetje tot favoriet bombardeert. Dat zou zeker kunnen. Ik mik zelf op een podiumplek", besluit Van Aert.