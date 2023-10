🎥 Ploegmaat van Pogacar die betrokken was bij valpartij met Evenepoel krijgt zwaar verdict

Remco Evenepoel kon nog verder rijden in de Ronde van Lombardije en werd uiteindelijk nog 9de. De Nederlander Sjoerd Bax moest wel meteen opgeven op iets meer dan 200 kilometer van de streep.

Zijn team UAE Team Emirates liet al weten dat Bax een breuk in zijn dijbeenhals heeft opgelopen. Bax zal spoedig onder het mes gaan. Bax won half september nog de Trofeo Matteotti voor de Italianen Velasco en Rota.

Bax moet de winter dus ingaan met een zware blessure en zal wellicht ook het begin van 2024 nog missen door een revalidatie.

De Nederlander moest een rol spelen voor zijn ploegmaat Pogacar op weg naar zijn derde zege. Maar die hulp had Pogacar uiteindelijk niet nodig om voor de derde keer op rij de Ronde van Lombardije te winnen.

🏥 Medical Update: Unfortunately, @sjoerdbax had sustained a fracture of the neck of femur following a early crash today at the #ILombardia and will undergo surgery very soon.



Get well soon Sjoerd🙏. #WeAreUAE pic.twitter.com/YldSl44zns