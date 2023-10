Ilan Van Wilder looft gehavende Remco Evenepoel na Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel kwam vroeg in de Ronde van Lombardije ten val en kon niet meestrijden voor de zege. Ook Ilan Van Wilder kon geen rol van betekenis spelen.

Soudal Quick-Step wilde opnieuw tonen waar The Wolfpack voor stond in de Ronde van Lombardije. "We hadden pech dat Remco zo vroeg in de wedstrijd viel. Hij was toch redelijk gehavend, dus chapeau dat hij het nog zo goed heeft gedaan", zei Van Wilder bij VTM. Evenepoel werd nog 9de.

Evenepoel moest passen op de voorlaatste klim, ook voor Van Wilder ging het te snel. Maar Andrea Bagioli werd toch nog tweede voor de ploeg. "De tweede plaats van Bagioli was het hoogst haalbare, want Tadej Pogacar was duidelijk de beste."

Nog één wedstrijd voor de fun

Van Wilder zelf was niet echt tevreden over zijn eigen wedstrijd. "Ik was niet zo goed. Mijn benen waren niet top. Mijn lichaam heeft rust nodig, het is genoeg geweest voor mij. Maar het is al een mooi seizoen geweest, deze week kon ik nog een wedstrijd (Tre Valli Varesine, nvdr.) winnen."

Toch zit het seizoen er nog niet helemaal op voor Van Wilder. Hij trekt nog naar Japan voor de Japan Cup Cycle Road Race, die volgende week zondag wordt gereden. "Dat is meer voor de fun", stelde Van Wilder. Daarna is het echt tijd voor vakantie.