Lefevere maakt een opvallende opmerking bij zijn evaluatie van het voorbije jaar

Het seizoen van Soudal-QuickStep zit er zo goed als op. Tijd voor Patrick Lefevere om een evaluatie te maken.

Patrick Lefevere maakt in zijn wekelijkse column tijd om een evaluatie te maken van het voorbije seizoen van Soudal-QuickStep. Hij begint echter met het afscheid van Dries Devenyns.

“De overwinning in Gran Piemonte vond ik extra mooi voor Dries Devenyns. Ik las in zijn kranteninterview dat hij winnen met de ploeg het best mogelijke gevoel vindt. Ik ben blij dat hij dat ook nog in zijn allerlaatste koers heeft meegemaakt”, klinkt het bij de CEO.

“Dries is een uniek iemand in het wielrennen: hij zit zonder ego op de fiets. Een renner die past voor een WK-selectie omdat hij niet achter de kopman van zijn merkenteam wil rijden. Waar vind je zo iemand nog? Dries wilde het niet doen omdat hij te close was met Julian Alaphilippe. Dan ben je loyaal.”

De cijfers van het voorbije seizoen zijn ronduit indrukwekkend. “Achtenvijftig overwinningen, waaronder een wereldtitel en een monument. Ritzeges in de drie grote rondes. Op de World Tour ranking staan we op plaats drie na UAE Emirates en Jumbo-Visma, met een budget waarmee je in de World Tour géén podium haalt. Ons seizoen is meer dan geslaagd en dan moet Lombardije nog beginnen”, eindigt hij met een opvallende opmerking.

Er staan vandaag heel wat toppers aan de start van de Ronde van Lombardije, maar het lijkt duidelijk dat Lefevere en Evenepoel stevig hun zinnen op vandaag gezet hebben.