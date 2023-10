Oumi Rayane zal heel boos zijn als Remco Evenepoel Ronde van Lombardije niet wint

Vandaag staat de Ronde van Lombardije op de agenda. Een belangrijke afspraak voor Remco Evenepoel.

Veel tegenstand in de Ronde van Lombardije vandaag voor Remco Evenepoel, maar onze landgenoot heeft duidelijk zijn zinnen op deze koers gezet. Waarom hij die koers er per se nog bij wil nemen dit jaar? Niemand leek het te begrijpen na wat er in de Ronde van Spanje gebeurd is.

“Ja maar... uitgerekend zaterdag, 7 oktober, vieren Oumi en ik onze eerste huwelijksverjaardag. Stel dat ik win: een mooier cadeau kan ik haar toch niet schenken?”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

En eigenlijk is het een beetje van moeten, want een ander cadeau heeft onze landgenoot voor zijn trouwdag alvast niet voorzien, zo laat hij nog weten.

“Ik heb niets anders voorzien, neen. Uit luiheid? Dat zou ik niet zeggen. Vergetelheid kan het ook niet zijn, want ik wist het wel degelijk. Maar het zullen dus de bloemen van Lombardije moeten worden. Waardoor ik extra mijn best zal moeten doen.”

Hij is er alvast van overtuigd dat hij er nog de benen voor heeft. “Op training toch tenminste. Wat uiteraard nog geen koersbenen zijn. In die zin is het een beetje afwachten wat het gaat geven. Hopelijk zit het ook ín de wedstrijd snor. Hoe dan ook mag en kan ik met deze vorm geen enkele kans laten voorbijgaan. Zeker in een mooie klassieker als de Ronde van Lombardije, die me net als Luik-Bastenaken-Luik perfect op het lijf is geschreven.”