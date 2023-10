Patrick Lefevere spreekt duidelijke taal over Ilan Van Wilder na zijn straf interview

Ilan Van Wilder won de Tre Valli Varesine. Achteraf liet hij zich duidelijk uit over de fusieplannen van Soudal-QuickStep.

Wat een knappe overwinning was het van Ilan Van Wilder in Italië. Hij liet er alle favorieten en toppers achter zich. Na de koers maakte hij van het flashinterview gebruik om eens dik zijn gedacht te zeggen over de mogelijke fusie van Soudal-QuickStep en Jumbo Visma. Lefevere wist te houding van zijn coureur best te appreciëren, zo laat hij in zijn column in Het Nieuwsblad weten.

“De voorbije week heb ik met plezier vastgesteld dat niemand binnen Soudal Quick-Step aan het uitbollen is. Wat Ilan van Wilder klaarspeelde in de Tre Valli Varesine was ronduit straf”, klinkt het.

“Wegrijden van renners met die renommée is weinig coureurs gegeven. De top vijf spreekt voor zich. Vijf: Tadej Pogacar. Vier: Primoz Roglic. Drie: Alexandr Vlasov. Twee: Richard Carapaz. Eén: Ilan van Wilder. Dat zegt alles over hoe hoog we die prestatie moeten inschatten.”

Zelfs het harde interview achteraf wist de CEO van Soudal-QuickStep te pruimen. “Ilan is een renner van de moderne generatie, iemand die van zijn hart geen moordkuil maakt. Hij zegt het zoals hij het denkt, voelt of ziet, getuige zijn flashinterview na zijn overwinning. In dienst van Remco is hij al van grote waarde geweest, maar hij heeft het ook in zich om zelf leider van een ploeg te zijn.”