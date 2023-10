Wout van Aert over Christophe Laporte: "Of ik Gent-Wevelgem opnieuw aan hem zou schenken?"

Wout van Aert heeft er een vreemd 2023 op zitten. Hij reed een sterk seizoen, maar de grote overwinningen bleven dit jaar wel uit.

Wout van Aert reed een sterk 2023, daar moet iedereen het wel over eens zijn. In tal van koersen die hij reed speelde hij mee voor de overwinning en verzamelde hij mooie ereplaatsen. Maar de kers op de taart kwam er niet en dat zorgt voor veel commentaar.

“Iedereen wil altijd dat ik win, maar degene met het grootste verlangen om te winnen, ben ik zelf. Dat begint met op het juiste moment in de juiste vorm zijn, en op dat vlak heb ik al bewezen dat ik er vaak sta. Maar vaak leidt dat ook tot 'net niet'. Er waren een paar tweede plaatsen die ik kon accepteren, maar er waren ook momenten dat het anders had kunnen zijn”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Op het EK moest hij ploegmaat Christophe Laporte laten voorgaan, na enorm werk van Arnaud De Lie. Kwatongen beweren zelfs dat Van Aert de Fransman liet winnen. Iets wat hij ook al in Gent-Wevelgem had gedaan. En dat zou Van Aert met alles wat hij nu weet ook opnieuw gedaan hebben met Laporte.

“Ja. Zeker. Ondertussen heeft Christophe een aantal mooie zeges extra gepakt, maar op dat moment was dat een heel grote overwinning voor hem, terwijl die koers voor mij niet zo'n verschil maakte. Ik had het raar gevonden om tegen mekaar te sprinten, en ik had het ook raar gevonden als hij de zege had moeten weggeven omdat ik de kopman ben. Ik vond en vind dit de enige juiste beslissing. Voor mij voelt het nog altijd alsof we die koers samen hebben gewonnen.”