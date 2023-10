Florian Vermeersch bijzonder eerlijk na zilveren medaille op het WK gravel

Florian Vermeersch heeft het net kunnen waarmaken op het WK gravel. In het slot moest hij de Sloveen Matej Mohoric laten rijden en moest hij tevreden zijn met zilver.

Vermeersch kwam al snel in een kopgroep te zitten met onder meer Wout van Aert, maar hij viel weg na een valpartij. Vermeersch bleef uiteindelijk over met de Brit Connor Swift en de Sloveen Matej Mohoric.

Swift haakte als eerste af op zo'n 25 kilometer van de streep, Vermeersch moest Mohoric op 18 kilometer van de streep laten rijden. Het gat bleef lang zo'n 20 seconden, maar op 13 kilometer van de streep viel de ketting eraf bij Vermeersch en was het gat plots 30 seconden.

Vermeersch blij met zilver

Mohoric pakte de wereldtitel, Vermeersch werd tweede op 45 seconden. "Hij was bergop de sterkste", gaf Vermeersch toe bij VTM Nieuws. Hij wilde zich dan ook niet verstoppen achter het feit dat zijn ketting er nog af viel.

"Misschien was ik nog weleens teruggekomen, maar dan was ik op de volgende beklimming wel weer gelost. De sterkste heeft gewonnen."

Voor Vermeersch is het na de vijfde plaats op het EK nu weer een mooie uitslag in het gravel. "Het is fantastisch, ik ben wel blij want het blijft een medaille op een WK, dat zullen ze mij niet meer afpakken."