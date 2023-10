Grande Partenza van de Giro 2024 bekend: opvallende trend van de laatste jaren zet zich door

Het wegseizoen 2023 loopt op zijn einde, maar de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gaan binnenkort alweer beginnen. De renners weten alvast wat ze mogen verwachten in de eerste drie ritten van de Giro.

RCS heeft namelijk het profiel van de eerste drie ritten van de Giro bekendgemaakt. Net als in 2021 wordt er gestart in Turijn. Toen was dat met een tijdrit, nu een rit in lijn van 136 kilometer. Op 20 kilometer van de streep ligt de top van de Colle Meddalena (6,1 km aan 7,4%).

Op dag twee staat er meteen een aankomst boven op het programma. Na een relatief vlakke aanloop wacht de Santuario di Oropa (11,8 km aan 6,2%). Daar kunnen de klassementsmannen elkaar al een eerste keer testen.

Daarna kunnen de sprinters hun hart ophalen met een rit van 165 kilometer die aankomst in Fossano. Opvallend is dat de eerste drie ritten dus niet langer zijn dan 165 kilometer. Lange ritten van meer dan 200 kilometer lijken nu echt wel tot het verleden te behoren.