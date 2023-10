Jumbo-Visma beste ploeg van het jaar, maar heeft (mede door Van Aert) toch een probleem: "Het triggert zeker"

Jumbo-Visma moest dit jaar UAE Team Emirates laten voorgaan op de UCI-ranking, maar was qua zeges en kwaliteit van zeges toch de beste. Toch is er nog ruimte voor verbetering.

Jumbo-Visma won dit jaar de drie grote rondes en behaalde bijna al zijn doelen. Alleen een Monument winnen met Wout van Aert lukte niet dit jaar. Dat is het enige waar Jumbo-Visma op dit moment niet in slaagt.

De voorbije drie jaar kon Jumbo-Visma, als een van de beste ploegen ter wereld, geen Monument meer winnen. Primoz Roglic was de laatste die een Monument kon winnen, in oktober 2020 won hij Luik-Bastenaken-Luik. Wout van Aert won toen ook Milaan-Sanremo.

Blijven strijden

Sindsdien lukte het niet meer voor de Nederlandse ploeg. "Het triggert zeker, en het is iets waarvoor we altijd zullen blijven strijden", zei de Nederlandse ploegleider Marc Reef bij In de Leiderstrui. "Maar zo groot is het echter ook weer niet"

"Stel we winnen er volgend jaar één, dan blijven we opnieuw net zo hard strijden voor de volgende. "We kunnen niet anders dan heel tevreden zijn over dit jaar, ook omdat we er met zijn allen heel hard voor gewerkt hebben", ging Reef verder. "We zijn de beste ploeg van het jaar, dat mogen we wel stellen."