🎥 Chris Froome schept na jaren van aanslepende moeilijkheden volledige klaarheid over zijn toekomst

Hoe zou het nog zijn met Chris Froome en hoe ziet zijn toekomst eruit? De aanslepende moeilijkheden van de laatste jaren kan hij maar moeilijk achter zich laten, maar de Brit is vast van plan om door te gaan.

In een gesprek met FloBikes geeft Froome aan dat het dit jaar weer zoeken was naar een oplossing voor een fysieke kwaal. "Ik had veel problemen in de onderrug. Ik heb ontdekt dat dat kwam door hoe ik op de fiets zat. Ik heb mijn positie wat aangepast en zit nu meer in mijn oude positie. Ik voel me nu veel beter."

Froome zat dit jaar niet in de Tour-selectie van Israel Premier Tech. Nadien was er speculatie of hjj (bij zijn huidige ploeg) zou blijven koersen. "Ik geniet nog van het koersen, ook al doe ik het duidelijk niet zo goed als voor mijn valpartij. Ik heb geen intenties om te stoppen", zegt de man die nog een contract heeft tot 2025.

In principe is de viervoudig Tourwinnaar de volgende twee jaren dus zeker nog te zien in het profpeloton. "Mijn focus ligt op het halen van de Tour in 2024."