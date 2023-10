📷 Monsterbeklimming met kasseien wacht Philipsen en co in Turkije: zwaarste beklimming van 2023

De Ronde van Turkije is normaal gezien een festival voor sprinters, maar dat is dit jaar iets anders. Jasper Philipsen won de eerste twee etappes in de sprint, maar woensdag staat er iets helemaal anders op het programma.

De renners staan voor een rit van 104 kilometer en bijna 3500 hoogtemeters. Na 50 vlakke kilometers moeten de renners eerst over Mountain Prime (12,7 km aan 6,3%). Maar dan wacht de renners de grootste uitdaging van het jaar.

De aankomst ligt namelijk op Fethiye (Babadag), een klim van 18,4 kilometer aan 10,3% gemiddeld. En daarbij komt nog het feit dat er ook kasseien op de klim liggen. Zo'n klim kregen de renners zelf niet in de Giro, de Tour of de Vuelta.

Met een tijdslimiet van slechts 18% zullen wellicht heel wat sprinters de streep niet op tijd halen. Als Philipsen in de volgende ritten nog voorbij Tadej Pogacar wil gaan wat zeges betreft, zal hij deze loodzware slotklim toch over moeten.

Stage 3 of the #TUR2023 looks pretty crazy? 👀



The Badabag climb is 18.9 KMs at 10.8%. 🔥🤯



That might actually be the hardest climb of 2023?!



And a portion of it is pavé/cobbled. ⤵️ pic.twitter.com/cqBf081XwY