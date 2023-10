Arnaud De Lie blikt terug op topseizoen en schat zijn kansen in op de Kristallen Fiets

Remco Evenepoel is de torenhoge topfavoriet om zichzelf op te volgen als winnaar van de Kristallen Fiets, de prijs voor de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. Eén van de outsiders voor de trofee is Arnaud De Lie. Het talent van Lotto Dstny kan terugblikken op een indrukwekkend jaar.

Ondanks een zware blessure na een val in de Vierdaagse van Duinkerke, haalde De Lie dit seizoen meer dan tien overwinningen binnen. Zo won hij met de GP Québec zijn eerste WorldTourkoers ooit en schreef hij onder meer ook La Polynormande en de Tour of Leuven op zijn naam.

De Lie werd daarnaast ook knap tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. “Het is een supermooi seizoen geweest met mooie en minder mooie momenten”, zo blikt De Lie terug op zijn seizoen bij VTM Niews. “Mijn grootste doel was een grote zege pakken en dat is gelukt in Québec. Ook het openingsweekend was mooi met de Omloop.”

KRISTALLEN FIETS: PHILIPSEN OF EVENEPOEL

De Lie schatte tot slot ook zijn kansen in op de Kristallen Fiets, die dinsdagavond uitgereikt wordt. "Ik wil graag winnen, maar ik denk dat Jasper Philipsen en Remco Evenepoel de grootste kanshebbers zijn", aldus een realistische Arnaud De Lie.