Dé uitdager van Remco spreekt zich uit over de kansen: "Natuurlijk een Evenepoel die weer fantastisch seizoen rijdt"

Belgisch talent genoeg, al is Remco Evenepoel toch vooral de man die weer een fantastisch seizoen kan voorleggen. Al is dat van Jasper Philipsen ook lang niet min.

Philipsen is de vaakst zegevierende landgenoot dit jaar. De Vlam van Ham is misschien de enige die Evenepoel kan kloppen in de verkiezing van de Kristallen Fiets. "Ik denk dat we met een hele generatie Belgen sterk zijn. Het zal lastig zijn om de Kristallen Fiets te kunnen winnen, maar ik maak wel een goede kans", zegt Philipsen aan VTM.

PHILIPSEN VS 'FANTASTISCHE' EVENEPOEL

"Natuurlijk heb je een Remco Evenepoel die weer een fantastisch seizoen rijdt. Er zijn nog een aantal andere sterke jongens. Wout van Aert is elk jaar ook op de afspraak", overloopt de 'Vlam van Ham' de kanshebbers die in zijn hoofd opkomen. De spurter van Alpecin-Deceuninck kan toch moeilijk nog beter doen?

"Dat zal de toekomst uitwijzen", sluit hij het zelf niet uit. "Ik denk dat ik op sprintniveau wel echt aan mijn top zit. Dat gaan we zo lang mogelijk volhouden. Op dat vlak zit de ondersteuning van de ploeg wel heel goed. Ik wil ook graag in andere wedstrijden mijn limieten ontdekken en kijken hoe ver ik kan geraken."