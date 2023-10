Loïc Vliegen naar ander Belgisch team, oude bekenden van Soudal Quick-Step trekken weer de kar bij andere ploeg

Movistar greep dan wel naast Primoz Roglic, maar het kwam wel tot een akkoord met twaalf renners die nu al de kleuren van de ploeg verdedigen. De Spaanse formatie deelt dus meteen een dozijn contractverlengingen uit aan Arcas, Garcia Cortina, Jacobs, Norsgaard, Pedrero, Serrano, Barta, Gaviria, Mühlberger, Oliveira, Rubio en Torres.

Dat zijn de gelukkigen die op post blijven. Daarnaast zijn er nog acht renners die een lopend contract hebben tot minstens 2024. Dat zijn Aranburu, Lazkano, Rangel, Samitier, Guerreiro, Mas, Romeo en Sosa. Samen vormen al deze renners dus de 20 namen die al zeker voor Movistar zullen uitkomen volgend jaar.

