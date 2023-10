Na twee zeges van Jasper Philipsen, is dit keer Alexey Lutsenko de snelste in Ronde van Turkije

Alexey Lutsenko heeft dinsdag de derde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. Na een loodzware wedstrijd, won de 31-jarige Kazach het pleit van Ben Zwiehoff. In de eerste twee ritten was de overwinning twee keer voor Jasper Philipsen, die naar winst spurtte.

Na twee sprintersetappes, kregen de renners op de derde dag een zware bergrit voorgeschoteld met in de finale de beklimming van de Babadag: een klim van maar liefst 18 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent.

Op 1 kilometer van de eindstreep kwamen uiteindelijk enkel Alexey Lutsenko en Ben Zwiehoff in aanmerking voor de ritzege. In de loodzware slotkilometer reed Lutsenko zijn Duitse concurrent uit het wiel en schreef de overwinning op zijn naam. De Colombiaan Harold Tejeda werd uiteindelijk derde.

PHILIPSEN LEIDER AF

Alexey Lutsenko is na zijn overwinning meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij neemt de koppositie over van onze landgenoot Jasper Philipsen, die zowel in de eerste als in de tweede etappe met de overwinning aan de haal gaat.