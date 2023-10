Patrick Lefevere reageert voor het allereerst klaar en duidelijk op het statement van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel had met een duidelijk statement al klare wijn geschonken. Patrick Lefevere kan dus ook volgend jaar op hem rekenen en reageert voor het eerst.

Dat doet de CEO van Soudal Quick-Step bij Sporza op het gala van de Kristallen Fiets met een cryptische terugblik op de niet-fusie met Jumbo-Visma. "Een mens leert altijd bij. Wat? Dat zal ik eens in een boek schrijven. Jullie kennen de interne keuken van de deal niet en die ga ik vandaag niet uit de doeken doen."

Moet er dan nog één en ander over verteld worden? "Ik vind niet dat er veel gezegd over moet worden. Ik denk dat Remco Evenepoel zaterdag een statement gemaakt heeft." Dan doelt Lefevere op de verklaring van zijn kopman dat hij zeker bij de ploeg blijft.

LEFEVERE BLIJ MET VERKLARING EVENEPOEL

"Ik heb hem nog niet persoonlijk gezien, want hij moest nog wat blessures laten verzorgen. Die ontmoeting komt nog wel, want hij rijdt nog een koers", verwijst Lefevere naar de Chrono des Nations. "We gaan daar met mensen van de ploeg naartoe. Ik was wel blij toen ik het hoorde."

Al had de wereldkampioen tijdrijden al wel eens een gelijkaardige boodschap overgebracht. "Hij had het al eens gezegd in de Vuelta, maar schijnbaar geloven de mensen hem niet. Ik vond dat hij nu wel heel duidelijk was. Hij heeft veel mensen in de ploeg een plezier gedaan met zijn statement."