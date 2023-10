Remco Evenepoel onthult op wie hij gestemd heeft en heeft heel veel lof voor één concurrent in het bijzonder

Het was tijd om te stemmen voor Remco Evenepoel en zijn concurrenten. Dan gaat het niet over verkiezingen in de politiek, wel over de Kristallen Fiets.

Evenepoel heeft bij Het Laatste Nieuws de wielerprijzen als de Kristallen Fiets al eens besproken. "Of ik daar veel belang aan hecht? Ja, toch wel. Het is altijd een mooie erkenning voor datgene dat je gedaan hebt doorheen het seizoen. Moest ik 'm dit jaar kunnen winnen, zou het mijn derde zijn." En dat terwijjl zijn carrière eigenlijk nog altijd pril is. "Het zou mooi zijn, maar er is pittige concurrentie met Philipsen die bijna zegekoning is en De Lie die een speciaal jaar rijdt. En dan heb je nog mannen als Wout van Aert en Tim Merlier. Er is dit jaar in België een serieus niveau gehaald." EVENEPOEL LEEFT MEE MET PHILIPSEN Bij de massasprints van Philipsen zit Evenepoel al wel eens op het puntje van zijn stoel, als hij zelf niet in het peloton zit. "Bij Jasper Philipsen vraag ik me af waar hij de power blijft halen. Je leeft dan wel mee." Evenepoel verklapt nog dat hij op zichzelf stemde voor de Kristallen Fiets. En als dat niet zou mogen, zou hij op Philipsen stemmen.