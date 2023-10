Remco Evenepoel spreekt klare taal over een deelname aan de Ronde van Vlaanderen

Naast het rondewerk zijn ook bepaalde klassiekers wel wat voor Remco Evenepoel. De Ronde van Vlaanderen, wanneer gaat hij die eens rijden?

In het verleden deed Remco Evenepoel al wel eens de suggestie dat een deelname aan de Ronde van Vlaanderen er zou komen. Het is zeker nog niet voor 2024, zegt hij nu in Het Laatste Nieuws. "Vlaamse en Waalse klassiekers combineren zit er niet in", neemt Evenepoel alle twijfel weg.

EVENEPOEL NOG NIET TOE AAN DE RONDE

Wat daarin ook mogelijk een rol speelt, is de WK-wegrit. Daarin maakten de mannen uit het voorjaar ook de dienst uit, Evenepoel kwam niet in de debatten voor. "Ik zei het al meteen na het WK: ik ben er nog niet aan toe. Zeker omdat Vlaanderen nog een andere race is dan Glasgow."

"Lange klimmen, langere inspanningen. Drie, vier minuten 'all in' gaan na 270 kilometer in plaats van twintig seconden: dat is een groot verschil. Ooit komt het er wel eens van, maar nu nog niet", besluit Remco Evenepoel.