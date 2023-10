Van Avermaet overloopt het lijstje der groten waar hij al die jaren tegen streed: "Wat Evenepoel doet, is ongezien"

Jarenlang heeft Greg Van Avermaet de groten der aarde bekampt. Remco Evenepoel en diens capaciteiten steken er volgens hem toch wel bovenuit.

Greg Van Avermaet heeft in De Afspraak teruggeblikt op zijn carrière als actief wielrenner. Het overlopen van het lijstje van de strafste topper waar hij tegen reed, hoort daarbij. "Er zijn er veel geweest. Je had Tom Boonen, Fabian Cancellara en mijn concurrent Sagan . Die was ook heel straf en deed heel zotte dingen."

LOF VOOR WK-WINST EVENEPOEL

Anno 2023 circuleren er weer andere namen. "Er is een nieuwe generatie opgestaan. Wat Evenepoel doet, is ongezien. Hoe die twee-drie minuten kan wegrijden op een WK... Dat is onrealistisch. Als ik een WK probeerde te winnen, probeerde ik dat te doen door in de sprint mijn wiel voor dat van de rest te smijten."

Daarom waarschijnlijk ook dat het respect van Van Avermaet voor Evenepoel zo groot is. "Twee-drie minuten kunnen wegrijden van echte toppers op een WK, dat heb ik nog niet meegemaakt."