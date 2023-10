🎥 Jasper Philipsen steekt titel van internationale zegekoning op zak in Turkije: "Ideaal om gemotiveerd te blijven"

Jasper Philipsen heeft in de Ronde van Turkije ook de vierde rit gewonnen. Daarmee komt Philipsen op 18 zeges in 2023 en gaat hij voorbij Tadej Pogacar.

Ritten één en twee had Philipsen al binnen, dinsdag was het aan de klimmers op de loodzware Babadag. Veel renners waren diep gegaan op die klim van zo'n 18 kilometer aan 10% gemiddeld, niemand leek veel zin te hebben in een vlucht.

De Duitser Nico Denz van BORA-hansgrohe ging er dan maar alleen vandoor en pakte zo'n 3 minuten. In het peloton deden Bardiani en Astana het meeste werk op kop, waardoor Alpecin-Deceuninck een rustige dag beleefde.

Denz werd op zo'n 13 kilometer van de streep gegrepen, het peloton was dan net begonnen aan Mountain Prime (3 kilometer aan 7%). Philipsen overleefde en het werd voor de derde keer een massasprint. De groene trui uit de Tour moest zelf veel werk opknappen maar won toch voor Timothy Dupont en Giovanni Lornardi.

Beter dan Pogacar

Voor Philipsen is het de 18de zege van het seizoen, daarmee heeft hij er nu één meer dan Tadej Pogacar. "Na de Tour zochten we nog een mooi doel. Ik hou van winnen, dus dat zegerecord proberen binnenhalen was ideaal om gemotiveerd te blijven tot het einde van het seizoen, wat zeker niet altijd gemakkelijk is. Het betekent misschien niet veel, maar voor mij wel."

