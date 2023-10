Broers Roodhooft zijn het niet eens met verkiezing Kristallen Fiets: "Philipsen had moeten winnen"

Remco Evenepoel maakte dinsdagavond zijn favorietenrol waar en won voor de derde keer in zijn carrière de Kristallen Fiets. De wereldkampioen tijdrijden won het pleit van Jasper Philipsen en Wout van Aert, al is niet iedereen het eens met deze uitslag.

Zo zijn de broers Christoph en Philip Roodhooft van mening dat Jasper Philipsen de prijs had moeten winnen. Philipsen pakte dit seizoen, maar liefst 17 overwinningen waarmee hij op dit moment gedeeld zegekoning is samen met Tadej Pogacar. Verder veroverde hij ook de groene trui in de Tour de France.

"Ik vind eerlijk gezegd dat Jasper had moeten winnen", aldus Christoph Roodhooft bij HLN. "Zijn overwinningen wegen niet per se zwaarder door, maar mijn keuze was eerder op hem gevallen." "Jasper Philipsen heeft zijn doelstellingen allemaal gehaald dit jaar. Dat is bij Remco niet het geval", vult broer Philippe aan.

PLOEGLEIDERS VAN HET JAAR

Mede dankzij het indrukwekkende seizoen van Jasper Philipsen en de sterke prestaties van Alpecin-Deceuninck in het algemeen, werden de broers Roodhooft dinsdagavond zelf verkozen tot ploegleiders van het jaar, een prijs die ze eerder ook al wonnen in 2021.

De broers Roodhooft willen de goeie lijn van de afgelopen jaren doortrekken, al beseffen ze wel dat het niet makkelijk zal worden om de indrukwekkende prestaties van dit seizoen nog te evenaren. “Even goed doen is het eerste doel. Dat zal niet makkelijk zijn", geeft Phlip Roodhooft toe. "We moeten op dezelfde manier blijven werken en hopelijk leidt dat tot resultaten."