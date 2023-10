Europees kampioene Fleur Moors versiert toptransfer op 18de verjaardag

Fleur Moors heeft een mooi cadeau gekregen op haar 18de verjaardag. De Europese kampioene bij de junioren kreeg een contract van twee jaar bij Lidl-Trek.

Fleur Moors maakte onlangs de overstap van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys. Toen al werd verwacht dat Moors binnen afzienbare tijd een contract zou tekenen bij WorldTour-ploeg Lidl-Trek.

Moors maakte zowel in het veld als op de weg indruk. Ze pakte in het veld de Belgische titel bij de junioren, op de weg werd ze vierde in de Ronde van Vlaanderen en derde in de wegrit van het WK in Glasgow. De kers op de taart was de Europese titel op de VAM-berg.

Moors zal bij Lidl-Trek de combinatie blijven maken met het veld, iets wat ze zo lang mogelijk wil blijven doen. "Ik hou van die combinatie", zegt Moors. "Shirin van Anrooij, Lucinda Brand en Thibau Nys zijn voor mij daarin het perfecte voorbeeld dat het je perfect samen kan doen."