Niels Albert lacht met Paul Herygers: "Jij kunt dat wel zeggen, maar..."

Paul Herygers reed een groot deel van zijn carrière bij de amateurs. Daardoor is zijn palmares volgens enkele bronnen slechts beperkt.

Paul Herygers reed tijdens zijn carrière lang bij de amateurs en werd pas in 1992 prof bij Saxon. Daardoor tellen heel wat bronnen de zeges van Herygers als amateur niet mee als officiële zege.

"Als je op Wikipedia gaat zoeken: 'Wat heeft die Herygers gewonnen?' Dan kom je aan vijftig crosskes. Terwijl ik in die periode van mijn 19de tot mijn 28ste of 29ste zes of zeven koersen per jaar won tussen de beroepsrenners", zegt Herygers bij de podcast LAMBERT & ALBERT.

"Maar dat is nooit genoteerd", antwoordde Niels Albert hem meteen. "Jammer. Jij kan dat wel zeggen, maar... Het is nergens terug te vinden Paul." Hoeveel crossen Herygers exact won bij de amateurs, weet hij ook niet exact.

Als er op Wikipedia gekeken wordt naar het aantal overwinningen van Paul Herygers, staan daar effectief maar 51 overwinningen op. Het beste seizoen van Herygers was in 1992-1993, toen hij twaalf keer won en ook wereldkampioen werd.