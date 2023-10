OFFICIEEL: Caleb Ewan vertrekt met onmiddellijk bij Lotto Dstny, nieuwe ploeg al bekend

De wegen van Lotto Dstny en Caleb Ewan scheiden na dit seizoen. Dat heeft de ploeg zonet bevestigd.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu ook officieel bevestigd: Caleb Ewan vertrekt eind dit jaar. Beide partijen zijn overeengekomen om het contract van Ewan vroegtijdig te beëindigen, want hij had nog een contract voor 2024.



"Caleb heeft veel gewonnen voor het team en daar zijn we hem enorm dankbaar voor", zegt CEO Heulot. "Net als in een relatie of huwelijk heb je samen goede en slechte dagen. 2023 was een moeilijk jaar. We weten allemaal dat Caleb veel talent heeft, maar de voorbije maanden kwam dat er niet uit in onze ploeg en dan is het beter om uit elkaar te gaan."



Ewan won bij Lotto Dstny 31 keer, waaronder vijf etappes in de Tour en vier in de Giro. "Ik ben dankbaar voor de geweldig mooie tijd met deze warme koersfamilie en voor de vele koersherinneringen die we samen gemaakt hebben, maar het was tijd voor verandering."

Jayco-AlUla

Het Australische Jayco-AlUla wordt de nieuwe ploeg van Ewan in 2024. De Australiër reed al tussen 2015 en 2018 voor die ploeg en keert nu dus terug naar het oude nest. Hij zou er een contract voor twee jaar getekend hebben.