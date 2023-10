Remco Evenepoel wil jacht maken op record van Johan Museeuw: "'t Zal wel zijn!"

Remco Evenepoel mocht dinsdag al voor de derde keer de Kristallen Fiets in ontvangst nemen. Hij opent nu de jacht op Johan Museeuw.

Op zijn 23ste heeft Remco Evenepoel al zijn derde Kristallen Fiets in ontvangst mogen nemen. Niemand had er op die leeftijd al drie gewonnen. Daarmee doet Evenepoel nu al beter dan Wout van Aert en Sven Nys, die er elk twee in hun kast hebben staan.

Evenepoel komt zo op één Kristallen Fiets van Philippe Gilbert, Tom Boonen, Greg Van Avermaet en Lotte Kopecky, die er elk vier hebben. Johan Museeuw is alleen recordhouder met vijf stuks, Evenepoel heeft dus nog wat werk om in de buurt van De Leeuw van Vlaanderen te komen.

Maar de Belgische kampioen brandt van ambitie om dat record van Museeuw te evenaren of zelfs beter te doen. "'t Zal wel zijn", zei Evenepoel bij HLN. Daarvoor zal hij nog enkele jaren uitzonderlijk moeten presteren.

Veel concurrentie

Want de concurrentie binnen België wordt ook steeds groter. Er is nog altijd Wout van Aert en ook Jasper Philipsen, Cian Uijtdebroeks of Arnaud De Lie zullen weleens een uitzonderlijk jaar hebben en Evenepoel het vuur aan de schenen leggen.