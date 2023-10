Van de verrassend succesvolle opvolger van André Greipel tot erg bittere nasmaak in laatste maanden bij Lotto Dstny

Het einde van een opmerkelijk traject. Lotto Dstny neemt afscheid van de man die André Greipel zo succesvol opvolgde maar frustreerde met zijn gebrek aan doorzettingsvermogen in de laatste maanden bij de ploeg.

Flashback naar juli 2018, met een bommetje in wielerland. De Lotto-ploeg maakt bekend André Greipel, acht jaar lang dé garantie op overwinningen, aan het eind van datzelfde jaar zou vertrekken. De op dat moment 36-jarige Duitser wil nog voor meer dan een jaar bijtekenen, maar dat zien ze bij Lotto niet zitten. Geen akkoord.

De perceptie is op dat moment dat het toch een harde stelling is die Lotto inneemt, op basis van wat Greipel al die jaren voor de ploeg betekend heeft. Maar Lotto Soudal, zoals het team op dat moment nog heet, maakt zich op voor de komst van een kopman uit de nieuwe generatie. Caleb Ewan komt over van Mitchelton-Scott.

© photonews

Daar heeft de Australiër flitsen van zijn potentieel getoond, maar er is zeker nog sleutelwerk. Zijn overstap naar Lotto blijkt een schot in de roos. Het zet een trein op met Jasper De Buyst als prima loods, maar het is ook mogelijk om Ewan af te zetten in de slotkilometer en hem dan zijn eigen ding te laten doen.

Om dan als een slangenmens een weg naar voren te vinden, dat gaat Ewan ook wel af. Waardoor hij in heel veel wedstrijden kandidaat-winnaar is. In zijn eerste jaar bij zijn Belgische werkgever groeit hij al uit tot snelste man van het peloton: drie keer raak in de Giro en evenveel keer in de Tour, met een zege op de Champs-Élysées als toetje.

© photonews

Ook in 2020 is Ewan nog goed voor succes in de Tour, maar nadien stokt de machine. Een grotere betrokkenheid in valpartijen en de hoge sprintsnelheid van andere snelle mannen in opmars verkleinen zijn winstkansen. De ploeg blijft nog vol goede moed werken voor de vinnige Aussie, maar in 2023 loopt het danig mis.

Het wordt echt wel duidelijk dat ploeg en renner op mekaar zijn uitgekeken. Ewan pakt slechts één schamele zege in een UCI-koers en geeft het rap op in slechte situaties. Dat doet hij letterlijk in een bergrit in de Tour, wat kwaad bloed zet in eigen rangen. Een kleine drie maand later gaan beide partijen vroegtijdig uit mekaar.