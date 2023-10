Ex-wereldkampioen moet alweer vertrekken bij Intermarché-Circus-Wanty en geeft ook de reden

De wegen van Rui Costa (37) en Intermarché-Circus-Wanty scheiden na dit jaar. De Portugees reed nog maar sinds dit jaar voor de ploeg.

Rui Costa, die in 2013 in Firenze wereldkampioen werd, verliet na 6 jaar UAE Team Emirates en trok dit seizoen het shirt van Intermarché-Circus-Wanty aan. Maar na één jaar verlaat de Portugees het Belgische team dus alweer.

"We hebben zo lang mogelijk gewacht. Rui hield van het team en het team hield van Rui", vertelt zijn manager João Correia bij O Jogo. "Maar we moesten een besluit nemen." Costa won dit seizoen vier keer en won zelfs een rit in de Vuelta.

Leeftijd

Maar het budget van de Belgische ploeg, dat sponsor Circus wellicht ziet vertrekken, liet het niet toe om Costa een nieuw contract te geven. Al ziet Correia ook nog een andere oorzaak: de leeftijd van Costa.

"Helaas is leeftijd nu een probleem bij de onderhandelingen met ploegen uit de WorldTour omdat elk team het volgende grote, jonge talent wil. Op 37-jarige leeftijd een overstap maken, is lastig." Maar de Portugees zou wel in de WorldTour blijven, waar wordt binnenkort duidelijk.