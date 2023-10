Heel erg duidelijk wat doorslag geeft in de balans met Evenepoel en Pogacar: "Van der Poel is de beste eendagsrenner"

Aan het einde van elk jaar is het telkens kijken wie de beste renner is geweest. Van der Poel, Evenepoel en Pogacar zijn allemaal namen die hun stempel gedrukt hebben op het wielerjaar.

Ook in de podcast Kop over Kop van Eurosport gaan ze met mekaar de discussie aan. Wanneer gekeken wordt naar het eendagswerk, zijn ze er alleszins relatief snel uit. Het winnen van San Sebastian en Luik-Bastenaken-Luik door Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen en Lombardije door Pogacar is niet genoeg om het te halen.

"De beste eendagsrenner is Mathieu van der Poel, met het WK erbij. Dat durf ik wel te stellen", verklaart voormalig wielrenner Bobbie Traksel. Logisch dat de huidige analist bij zijn landgenoot uitkomt, maar ook bij de andere gasten is er grote consensus.

UITSTEKEND PIEKENDE VAN DER POEL

Ook bij hen is het feit dat Mathieu van der Poel ook nog eens wereldkampioen geworden is de doorslag. Met twee Monumenten én de wereldtitel is het duidelijk dat Van der Poel uitstekend gepiekt heeft naar de grote doelen.