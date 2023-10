Nog een plots afscheid erbij: Belgische klassieke renner gaat na jaren van trouwe dienst de fiets aan de haak hangen

Er zijn wel wat renners van wie we afscheid moeten nemen. Een klassieke renner die vaak trouw bleef aan zijn ploeg voor meerdere jaren, is Jens Keukeleire. Ook zijn wielerloopbaan eindigt dit jaar.

De 34-jarige Keukeleire is sinds 2010 in het profpeloton actief en reed voor in totaal vier ploegen. Bij elk van deze teams kwam de West-Vlaming meer dan één seizoen uit. Bij Cofidis en Lotto bleef het beperkt tot twee jaar. Bij Orica (6 jaar) en EF (4 jaar) stond Keukeleire al helemaal bekend als een trouwe luitenant.

De tweevoudig winnaar van de Ronde van België liet van 2012 tot en met 2017 ook regelmatig een toptienplaats noteren in de klassiekers, met bijvoorbeeld een tweede plek in Gent-Wevelgem. De laatste jaren zette hij zich vooral in als helper. Zijn contract bij EF loopt af en er komt geen nieuwe overeenkomst meer bij.

"Ik heb de eerste rit van mijn laatste koers afgewerkt", schrijft Keukeleire op Instagram na rit 1 van de Tour of Guangxi. "Dank aan velen die me geholpen hebben in mijn carrière. Speciaal dankwoordje aan mijn vrouw Sheena Maesen. Zonder jouw hulp op steun was het niet mogelijk." Ook zijn ouders betrekt Keukeleire in de hulde.