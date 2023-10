Remco Evenepoel heeft een knoop doorgehakt over zijn laatste doel van het jaar

Remco Evenepoel staat zondag dan toch aan de start van de Chrono des Nations. Er was nog even twijfel na zijn valpartij in de Ronde van Lombardije.

Soudal Quick-Step trekt met wereldkampioen Remco Evenepoel en de afscheidnemende Rémi Cavagna naar Frankrijk voor de Chrono des Nations. Voor de Fransman wordt het na zeven jaar zijn laatste koers voor de ploeg van Patrick Lefevere. Evenepoel staat dus toch aan de start, daar twijfelde hij dinsdag nog over op de Kristallen Fiets. "Zondag kon ik bijna niet stappen en maar moeilijk mijn linkerarm gebruiken. Inmiddels gaat het beter", zei hij bij HLN. Mooie afsluiter De wereldkampioen ging later in de week beslissen en heeft nu dus groen licht gekregen van de ploeg. "De Chrono des Nations is een prachtige manier om het seizoen af te sluiten", zegt ploegleider Klaas Lodewyck. "Onze beide renners, de ene als Franse kampioen en de andere als wereldkampioen, zijn vastberaden er iets moois van te maken, in wat de laatste koers van een alweer ongelooflijk jaar is."