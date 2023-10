Hondstrouw, gouden 2016 en coronaproblemen: twee Belgische iconen met enkele opmerkelijke overeenkomsten stoppen gelijktijdig

Na dit seizoen nemen we afscheid van opnieuw heel wat renners. Daarbij ook twee ervaren Belgen, die een einde maken aan een erg lange carrière. Waarbij toch ook een paar overeenkomsten waren op een bepaalde manier.

Twee toppers die na 2023 stoppen zijn Greg Van Avermaet en Jens Keukeleire. Beiden hebben er heel wat mooie jaren opzitten. En beiden hebben wel degelijk een aantal punten waarop ze met elkaar toch wel overeenkomen.

Hondstrouw

Om te beginnen hun clubtrouw. Jens Keukeleire reed in veertien seizoenen voor amper vier teams en was vooral bij Orica (6 jaar) en EF (4 jaar) een erg trouwe luitenant. Greg Van Avermaet van zijn kant reed jarenlang bij Lotto, daarna tien jaar voor BMC en opvolger CCC en de laatste jaren bij Citroën.

Daarmee bleven ze beiden trouw aan zichzelf en aan hun teams. Keukeleire was dan weliswaar iets minder een (uitgesproken) kopman dan Van Avermaet, toch deden ze beiden meermaals van zich spreken en waren ze geliefd binnen hun teams.

Gouden 2016

Beiden lieten doorheen de jaren een aantal mooie resultaten optekenen. Beiden eindigden zelfs eens samen op het podium in Gent-Wevelgem, toen Greg Van Avermaet Jens Keukeleire versloeg in de sprint.

Maar het was toch in 2016 dat beide klassieke types misschien wel hun grootste successen boekten. Greg Van Avermaet werd dat jaar in Rio Olympisch kampioen, Jens Keukeleire won even later een etappe in de Ronde van Spanje.

Coronacrisis

Bij beiden is het sinds 2020 beginnen achteruit gaan. Beiden werden geveld door het coronavirus en zagen daar lange tijd echt wel van af. Eigenlijk kwamen ze daarna zelfs nooit meer op hun niveau van ervoor.

Het maakte dat de laatste drie jaren in de carrière er een beetje in mineur waren, ook al bleven ze wel van waarde voor hun respectievelijke teams. De grote overwinningen bleven uit en echt een stempel drukken zat er niet meer in.

Beide renners kwamen altijd eerlijk uit voor hun mening en zullen dan ook beiden gemist worden in het peloton en bij de pers. Ook dat is nog een gelijklopendheid. Veel succes in de verdere carrière boys!