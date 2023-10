Parcours Tour de France uitgelekt: 'Hier kan Evenepoel bergop zijn slag slaan... of veel tijd verliezen'

Op 25 oktober wordt het parcours van de Tour de France voorgesteld. Ondertussen lekte er al een en ander uit, met ook de vijf aankomsten bergop die voorzien zijn.

Het is nog een kleine twee weken wachten tot het parcours van de Ronde van Frankrijk in Parijs wordt voorgesteld, maar de website Velowire maakt er elk jaar een sport van om van zoveel mogelijk etappes vooraf al te schrijven hoe er gereden zal worden.

Dit jaar zouden, als de geruchten allemaal bevestigd worden, vijf etappes bergop eindigen. Dit zijn de ritten die met een aankomst op een berg eindigen. Remco Evenepoel kan al eens kijken waar hij zijn slag kan slaan, of kopje onder gaan...

Plat d’Adet

De 14de etappe zou van start gaan in Pau en eindigen op de Plat d’Adet (10,2 kilometer aan gemiddeld 8 procent), een col buiten categorie.

Plateau de Beille

De 15de etappe, op de nationale feestdag, wordt het skioord Plateau de Beille, 16 kilometer aan 7,7 procent, aangedaan. Het zal 9 jaar geleden zijn dat de col nog in de Tour aangedaan werd.

Super Dévoluy

De 17de etappe brengt het peloton over de Col du Noyer (11,2 kilometer aan 7%) en Super Devoluy (3,8 km aan 5,9%). In 2016 had de Dauphiné daar een aankomst.

Isola 2000

De 19de etappe eindigt op Isola 2000, eveneens een skiresort, met 15,5 kilometer aan gemiddeld 7,2 procent. De burgemeester van Nice maakte dat bekend.

Col de la Couillole

Deze aankomst werd bevestigd door de organisatie van de Tour. Op de voorlaatste dag van de Ronde van Frankrijk is er een loodzware etappe met aankomst op de Col de la Couillole (15,9 kilometer, aan 7,4%). Dit voorjaar eindigde de voorlaatste rit in Parijs-Nice daar.

De Tour de France wordt volgend jaar trouwens niet afgesloten met rondjes rijden. De organisatie moet door de Olympische Spelen in Parijs uitwijken naar Zuid-Frankrijk. De slotrit is een klimtijdrit van 35 kilometer van Monaco naar Nice.