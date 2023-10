🎥 Mathieu van der Poel licht tipje van de sluier over geheim van zijn topprestaties

Mathieu van der Poel kende één van zijn beste seizoenen ooit. De Nederlander onderstreept daarbij graag de invloed van zijn bedrijf en sponsors.

Met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg beleefde Mathieu van der Poel een absoluut wonderjaar. Daarnaast won hij ook de Ronde van België en werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen en de E3 Saxo Classic.

Volgens Van der Poel heeft hij dat deels te danken aan zijn eigen bedrijf, 4Gold. Dat bedrijf richt zich op specifieke en unieke voedingssupplementen voor sporters.

Betere beslissingen

"Als professioneel wielrenner zoek ik altijd naar manieren om mijn performance te verbeteren. Met onze DNA-test van 4Gold heb ik de unieke functionering van mijn eigen lichaam beter leren begrijpen", zegt de Nederlander.

"Ik geloof erg in het personaliseren van deze gegevens, omdat iedereen anders is. 4Gold linkt mijn DNA aan mijn levensstijl en ambities via een app."

"Daardoor kan ik terug zien hoe mijn lichaam reageert op bepaalde trainingen, supplementen, voedingsstoffen en dergelijke. Met deze inzichten kan ik betere beslissingen nemen", stelt Van der Poel nog.