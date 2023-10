Het jaar te veel voor Patrick Lefevere? "Als er een goede oplossing zou zijn"

Soudal-QuickStep blijft Soudal-QuickStep volgend jaar. Al had Patrick Lefevere het zelf misschien wel wat rustiger aan willen doen.

Het fusieverhaal met Jumbo Visma leek de grote rol van Patrick Lefevere die hij zo gewoon was bij Soudal-QuickStep een halt toe te roepen. Al leek hij dat ook wel te doen op eigen verzoek. Wat rustiger aan.

De fusie gaat echter niet door en dus moet Patrick Lefevere weer vol aan de bak met Soudal-QuickStep. Willen of niet lijkt het een beetje, maar het zou ook voor de grootste naam uit het Belgische wielrennen wel eens het jaar te veel kunnen worden.

Dat beseft ook bestuursvoorzitter Bessel Kok van Soudal-QuickStep, dat hij Lefevere moet behoeden van een jaartje te veel. “Ja, als ik een goede oplossing zou hebben”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Het mag niet misgaan zoals het is misgegaan met de fusie, dat we een stap nemen en totaal niet voorbereid zijn. Ik ben bang dat we niet weten wat we verliezen met Patrick Lefevere, als hij weggaat. Het is een moeilijk vak, hoor. Als ik kan beslissen, zeg ik: blijf nog en help mij aan een toekomstplan.”