"Jumbo-Visma wordt nu gestraft voor zijn eigen succes": twee oplossingen om het wielrennen te redden

Jumbo-Visma was de ploeg van 2023, maar zag zich toch bijna gedwongen tot een fusie. Jonathan Vaughters van EF Education EasyPost heeft twee oplossingen om het wielrennen te reden.

Bij Escape Collective komt Vaughters met twee voorstellen die volgens hem essentieel zijn voor de toekomst van de sport. Namelijk licenties voor de grote wedstrijden op lange termijn en een budgetplafond voor de ploegen.

"Met die twee veranderingen pak je de instabiliteit van de sport aan. Niet iedereen zal daar blij mee zijn, maar de roep om verandering van het businessmodel in deze sport is serieus. We hebben leiders nodig die het wielrennen willen veranderen, voor de langere termijn."

Over de lange licenties is Vaughters duidelijk. "Het wielrennen geeft veel naamsbekendheid aan sponsoren, maar er is geen sprake van concrete waarde. Er is nooit zekerheid voor langere tijd over startrecht in de grootste koersen. Ploegen met geld kunnen nu iedere drie jaar een plek kopen in de WorldTour en de Tour. Het is een ecosysteem voor de korte termijn."

Budgetplafond

Vaughters pleit dus ook voor een maximum aan uitgaven die een ploeg kan doen. "De kosten om een team te runnen zijn sinds 2005 verdrievoudigd en daar is Jumbo-Visma ook tegenaan gelopen. Ze voelden zich gedwongen om na te denken over een fusie met Soudal Quick-Step, om mee te kunnen met de teams met oliedollars."

"En nu vinden ze moeilijk een sponsor die wel kan voldoen aan de financiële eisen. Dat maakt hen kwetsbaar. Jumbo-Visma won en wordt nu gestraft voor zijn eigen succes door een gebrek aan systeem in de sport. Er moet een limiet komen op uitgaven, waardoor ploegen niet mijlenver voor komen te liggen."