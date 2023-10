Ook voorvechter Sven Nys uit stevig zijn twijfels over Amerikaanse uitstap van de Wereldbeker

De Wereldbeker telt dit seizoen maar één manche in de VS. Daar komt dringend verandering in komen, vindt ook voorvechter Sven Nys.

Nys werd 10 jaar geleden voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden in het Amerikaanse Louisville. Sindsdien is de band met de VS nooit meer verdwenen bij Nys, die dan ook een van de voorvechters is van manches van de Wereldbeker in de VS.

"Door onze aanwezigheid tonen we ook respect voor de Amerikanen die de oversteek maken naar Europa", stelt Nys bij Sporza. Maar dit seizoen is er slechts één manches in de VS, onder meer Fayetteville, Iowa of Las Vegas zijn er niet meer bij.

Meer manches

Ook Nys moet toegeven dat er weer meer manches in de VS moeten worden georganiseerd om het verhaal nog te kunnen verkopen. Chicago zou volgens Nys een ideale plaats zijn omdat renners er kunnen landen met het vliegtuig, de cross er groot is en fietsbedrijf SRAM daar gevestigd is.

Een tweede of zelfs derde cross in de VS is dan ook noodzakelijk om Amerika op de kalender van de Wereldbeker te houden. "Ik stel er me vandaag meer vragen bij dan de voorbije jaren", zegt Nys. "Een tweede manche wordt dus belangrijk."