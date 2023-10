Pijnlijke vaststelling over Wereldbeker in Waterloo: "Zo gaat het niet de goede kant op"

Zondagavond staat in het Amerikaanse Waterloo de eerste manche van de Wereldbeker op het programma. Al wordt het qua deelnemersveld niet echt een hoogvlieger.

Al voor de zesde keer wordt er in het Amerikaanse Waterloo een manche van de Wereldbeker georganiseerd. In het begin was de (publieke) belangstelling groot, maar die neemt jaar na jaar weer af.

Ook bij de renners lijkt er niet veel appetijt om naar de VS te trekken. Dat stelde Dieter Vanthourenhout vast. "Duim omhoog voor Pauwels Sauzen-Bingoal, want zonder Amerikaanse sponsorbelangen maken zij de oversteek. Anders was het helemaal een Wereldbeker-onwaardig startveld geweest", zegt hij op X.

"We hebben nu een Wereldbeker met negen Belgen, vijf Nederlanders en twee Zwitsers aan de start, de rest is aangevuld met Amerikanen en Canadezen. Zo gaat het niet de goede kant op."

Ook Vanthourenhout is meer voor een Europese aanpak van de Wereldbeker. "In landen als Duitsland en Zwitserland, waar mooie parcoursen liggen, is er de nood om Wereldbekers te organiseren."