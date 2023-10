Twee op twee! Thibau Nys wint eerste Wereldbeker van het seizoen, Eli Iserbyt kent pech

Thibau Nys heeft in het Amerikaanse Waterloo de eerste Wereldbeker van het seizoen gewonnen. Eli Iserbyt kende pech en zette wel nog druk, maar Nys hield sterk stand.

Eli Iserbyt en Thibau Nys begonnen als grote favorieten voor de zege in de eerste manche van de Wereldbeker. Iserbyt begon goed, Nys miste zijn start en reed op een gegeven moment zelfs op de 18de plaats.

Pim Ronhaar kwam als eerste aansluiten bij Iserbyt, zijn ploegmaat Thibau Nys volgde niet veel later. De Baloise Trek Lions speelden het ploegenspel goed, Ronhaar ging er alleen vandoor in de tweede ronde en zette Iserbyt zo onder druk.

Maar plots verdween Iserbyt helemaal vooraan. Hij kende materiaalpech en moest zelfs binnengaan voor een schoenwissel. Zijn achterstand op Ronhaar en Nys bedroeg plots 14 seconden. Op een technische helling schudde Nys dan zijn ploegmaat Ronhaar af.

Nys wint in Waterloo

Iserbyt bleef jagen in de achtervolging, Ronhaar zag Nys metertje bij metertje verder wegrijden. Iserbyt kreeg Ronhaar in de op drie na laatste ronde te pakken, maar de achterstand op Nys bleef even groot. Nys was buiten schot.

Na zijn eerste zege bij de profs in Beringen, deed Nys er zo in Waterloo al meteen een tweede bij. Hij is zo ook de eerste leider in de Wereldbeker. Eli Iserbyt werd tweede, Pim Ronhaar werd nog derde. Het feestje van Baloise Trek Lions werd nog helemaal compleet met Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar op plek vier en vijf.