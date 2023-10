Zelfzekere Thibau Nys klaar voor Wereldbeker in Waterloo: "Dat is het enige wat ik voel"

Thibau Nys won vorige zondag in Beringen de eerste cross van het seizoen. In het Amerikaanse Waterloo behoort hij opnieuw tot een van de topfavorieten voor winst.

Thibau Nys geniet nog altijd na van zijn eerste profzege in het veld, maar moet in Waterloo toch de knop weer omdraaien. Hij staat als één van de favorieten aan de start, naast Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Het parcours in Waterloo kreeg het de afgelopen dagen wel flink te verduren door de hevige regenval. Het ligt er daardoor zwaar en modderig bij. Maar dat schrikt Nys niet af. "Vorig jaar reed ik dan altijd mijn betere resultaten", zegt hij bij Sporza.

Zelfzekere Nys

Nys voelt na zijn zege in Beringen ook niet meer druk van de buitenwereld. "Ik leg mezelf al voldoende druk op. Dat is het enige wat ik voel", zegt hij zelfzeker.

En ook over de cross in Waterloo is Nys zelfzeker. "Het niveau zal normaal gezien ook niet veel hoger liggen dan vorige week. Toen stonden ook alle grote namen aan de start." Om 21u10 gaan de mannen van start in Waterloo.