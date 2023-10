📷 Lars van der Haar geeft uitleg voor opvallende snor: "Mijn vrouw is er niet zo blij mee"

Lars van der Haar dook in Waterloo plots op met een opvallende snor. Het bleek een deel van een weddenschap te zijn.

Remco Evenepoel had met Average een weddenschap over een snor afgesloten. Als hij een wereldtitel zou pakken en de Ronde van Lombardije winnen, zou Evenepoel in de winter zijn snor laten staan. Dat eerste lukte, in Lombardije kon Evenepoel niet winnen.

Geen snor dus voor de Belgische kampioen, maar Lars van der Haar dook in de Wereldbeker in Waterloo plots wel op met een snor. "Ik ben uitgedaagd om een snor te laten", zei Van der Haar bij Sporza. Van zijn ploegleider Eric Braes mag die er pas af als Van der Haar wint.

Blijft snor staan?

In Waterloo eindigde Van der Haar als vijfde, nadat hij in het begin van de wedstrijd bijna helemaal achteraan reed. De Nederlander reed dus een sterke wedstrijd, maar zijn snor mag er dus voorlopig nog niet af.

Maar of Van der Haar zijn snor effectief zal laten staan, is niet helemaal duidelijk. "Mijn vrouw is er niet zo blij mee en zegt dat ik er niet mee mag thuis komen", zei Van der Haar nog.

Van der Haar, met pet én snor