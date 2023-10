Is Thibau Nys nog te kloppen? Richard Groenendaal ziet maar één manier

Thibau Nys is de nieuwe prins van het veldrijden. De 20-jarige Nys won na Beringen ook in Waterloo en lijkt moeilijk te kloppen.

Thibau Nys heeft bijzonder veel kwaliteiten om het waar te maken in het veldrijden. Hij is technisch bijzonder sterk en kan ook rekenen op een sterke eindsprint. Die twee kwaliteiten gebruikte hij voor zijn eerste twee overwinningen.

Voor Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck wordt het een serieuze uitdaging om Nys de komende weken te kloppen. De jonge Nys lijkt momenteel enkel van zichzelf te kunnen verliezen. En over drie weken komt het EK in Ponchâteau er al aan.

Komende zondag staat Nys ook aan de start in Overijse voor de eerste manche van de Superprestige. Richard Groenendaal, wereldkampioen van 2000, ziet maar één manier voor Iserbyt en co om Nys te kloppen.

"De enige manier is zo'n harde koers maken om de concurrentie, en in dit geval Thibau Nys, onder druk te zetten zodat ze foutjes maken", zei Groenendaal bij Play Sports. "Of hij moet conditioneel plots tekort komen. Maar het is een enorme opgave, dat durf ik wel te zeggen op dit moment."