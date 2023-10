Vader en zoon Nys delen prachtig moment in Waterloo, Thibau doet nu al beter dan vader Sven

Thibau Nys die in de achtertuin van sponsor Trek zijn eerste manche in de Wereldbeker wint. Het was voor vader en zoon Nys een emotioneel moment.

De knuffel en de emoties na de finish tussen vader en zoon Nys spraken boekdelen. Met opnieuw een sterke wedstrijd won Nys jr. zijn eerste manche in de Wereldbeker, en dat op de terreinen van sponsor Trek.

Vader en zoon vlogen elkaar in de armen. "Toen ik mijn vader zag, werd ik emotioneel. We waren allebei zo gelukkig. Deze dag zullen we nooit vergeten", zei Thibau Nys achteraf. Na zijn eerste overwinning in Beringen opnieuw een mijlpaal voor Nys.

Beter dan vader Sven

Thibau Nys heeft nu zijn eerste zege binnen in de Wereldbeker, om aan de 50 van zijn vader Sven te geraken zal hij nog een aantal jaar zijn best mogen doen. Maar toch deed Thibau met zijn zege in Waterloo al beter dan zijn vader.

Sven Nys was namelijk al 22 toen hij zijn eerste zege in de Wereldbeker pakte, Thibau is er nu pas 20. Allertijden waren slechts twee renners nog jonger: Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Nys mag beginnen dromen van een mooie carrière.