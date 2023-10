Absolute mijlpaal mede dankzij Wout van Aert tot stand gekomen: "Ongekend, hier zijn geen woorden voor"

Een absolute mijlpaal is bereikt. Dat is zeker deels te danken aan Wout van Aert, maar natuurlijk ook aan alle anderen die meegeholpen hebben aan het succes van Jumbo-Visma.

Het is de ploeg geworden met de meeste overwinningen dit jaar: 69 stuks. "Tel daar nog de EK-zege van Christophe Laporte bij op en dan kom je op 70", reageert Merijn Zeeman op de site van de Nederlandse formatie. "Dit is veruit het beste seizoen ooit wat dit team gereden heeft."

"We schreven al geschiedenis door de drie grote rondes in één jaar te winnen", verwijst de sportief directeur naar de triomfen van Roglic, Vingegaard en Kuss. "En na de week in China bereiken we een historisch aantal overwinningen. Hier zijn eigenlijk gewoon geen woorden voor. Het is een ongekend seizoen, fantastisch."

© photonews

Dat is toch wel iets om bij stil te staan. "We zijn hier ontzettend trots op." Met vijf overwinningen heeft Van Aert zijn steentje bijgedragen, maar zijn aandeel is nog aanzienlijk groter dan dat. Vooral met zijn koerswijze en zijn niveau op de fiets maakte hij mee het verschil. Denk maar aan de Tour de France en Gent-Wevelgem.