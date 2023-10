Alpecin-Deceuninck heeft boodschap overgebracht aan Philipsen en dat is ook belangrijk voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen werken tot dusver uitstekend samen bij Alpecin-Deceuninck. Dat zal volgend jaar ook moeten, want een koers die één van de grootste zeges van Van der Poel opleverde staat hoog op het verlanglijstje bij zijn Belgische ploegmaat.

Het is geen geheim dat Jasper Philipsen zich nog tot een completere renner wil ontwikkelen en meer wil zijn dan enkel een sprinter. Dat is hij eigenlijk nu al. Zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix is hiervan het beste bewijs. Dat is dan ook één van de koersen die in het vizier van Philipsen komt om eventueel nog een plaatsje hoger te mikken.

Zo denken ze er bij de ploeg ook over. "Ik heb al gehoord van mijn ploegbaas Christoph Roodhooft dat Parijs-Roubaix volgend jaar aangestipt staat", zegt de 'Vlam van Ham' aan Sporza. "Dit jaar reed ik daar een goede wedstrijd en ook bij de jeugd lag die wedstrijd me altijd. Ik hoop dat ik Parijs-Roubaix ooit eens kan winnen."

RONDE GROOTSTE DOEL VAN DER POEL

Dat ze die koers bij Alpecin-Deceuninck aankruisen voor Philipsen, is uiteraard ook van belang voor Van der Poel. Die schreef dit jaar de Helleklassieker op zijn naam en zal daar dus al zeker het kopmanschap moeten delen in 2024. In principe is de Ronde van Vlaanderen opnieuw winnen het grootste doel voor VDP volgend voorjaar.