Dé ideale man om vader en zoon Nys te vergelijken doet dat dan ook en tempert tegelijk verwachtingen rond Thibau

Is Thibau Nys definitief in de voetsporen van vader Sven getreden? En kunnen we hen vergelijken? In elk geval is Paul Van Den Bosch de best geplaatste man om dat te doen.

Hij is immers de coach die nu Thibau onder zijn hoede heeft, net zoals dat vroeger met Sven het geval was. "Een zwaluw maakt de lente niet", zegt Van Den Bosch in HLN na de overwinning van Thibau in Waterloo. "We mogen niet verwachten dat Thibau dit elke week zal herhalen. Hij heeft tot nog toe een wisselende prestatiecurve."

Dan weet Van Den Bosch waar hij mee aan de slag moet. "Het is aan ons om een constante in de prestaties van Thibau te krijgen, maar er zullen nog wel mindere wedstrijden bij zitten." Daar is ook een verklaring voor. " Thibau zit nog niet op zijn trainingslimiet. In zijn topweken traint hij tussen 17 en 20 uur, bij Van der Haar is dat 24 à 25 uur."

THIBAU NYS HEEFT NOG GROTERE MOTOR NODIG

De vergelijking tussen beide heren Nys dan. Is Thibau even goed als zijn vader? "Zijn motor moet nog groter, maar qua cross-kwaliteiten is er weinig verschil. Op techniek en explosiviteit zijn ze elkaars evenknie, Sven was beter in het zandrijden, maar Thibau kan het beter afmaken in de sprint."

Al tempert Van Den Bosch ook qua potentieel palmares de verwachtingen rond Thibau Nys. "Winnen wat zijn vader heeft gewonnen, dat is onmogelijk. Zeker omdat Thibau veel meer op de weg zal rijden dan Sven deed."